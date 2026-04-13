Павла Савчука единогласно переизбрали главой Российского Красного Креста

Председателем Российского Красного Креста на новый пятилетний срок единогласно переизбрали Павла Савчука. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Такое решение приняли на открывшемся сегодня 18-м съезде. За пять лет работы Савчука, согласно отчету, на помощь людям удалось привлечь более 10 миллиардов рублей. Кроме того, организация пережила масштабную трансформацию и сформировала устойчивую модель развития.

«За эти годы помощь и поддержку от нашей организации получили свыше 8,6 миллиона человек, и именно этот результат служит главным критерием эффективности нашей работы», — подчеркнул он.

К делегатам и гостям съезда обратился с приветственной телеграммой президент Владимир Путин. Он поблагодарил сотрудников и волонтеров за добросовестный труд и искреннюю преданность делу.