Путин уравнял зарплаты губернаторов и премьер-министров

Российские губернаторы с начала следующего года будут получать зарплату в таком же размере, как вице-премьеры правительства. Указ подписал президент России Владимир Путин.

«Установить высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации денежное вознаграждение, <…> в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства Российской Федерации», — говорится в указе.

Нововведение вступит в силу с начала 2026 года.

Центробанк в конце марта сообщил о росте средней зарплаты своих сотрудников до 231 тысяч рублей. При этом штат сотрудников банка сократился на полторы тысячи человек. К началу 2025 года в Банке России работали 43 770 специалистов.