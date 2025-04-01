Путин уравнял зарплаты губернаторов и премьер-министров

Российские губернаторы с начала следующего года будут получать зарплату в таком же размере, как вице-премьеры правительства. Указ подписал президент России Владимир Путин.
«Установить высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации денежное вознаграждение, <…> в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства Российской Федерации», — говорится в указе.
Нововведение вступит в силу с начала 2026 года.
Центробанк в конце марта сообщил о росте средней зарплаты своих сотрудников до 231 тысяч рублей. При этом штат сотрудников банка сократился на полторы тысячи человек. К началу 2025 года в Банке России работали 43 770 специалистов.
Губернатор Подмосковья сообщил о строительстве и обновлении 204 котельных
Андрей Воробьев: голосования собственников будут проходить через ГИС ЖКХ
Стратегический ракетоносец Ту-22М3 ВКС России разбился под Иркутском
Кабинет ультразвуковой диагностики открыли в родильном доме в Подольске
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро
Глава РФПИ вынес на голосование судьбу диалога России и США
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте