Названа средняя зарплата сотрудников Банка России

Штат Банка России сократился почти на полторы тысячи человек, а среднемесячная зарплата превысила 230 тысяч рублей. Годовой отчет опубликовали на сайте регулятора .

Среднемесячный доход в расчете на одного служащего Банка России в 2024 году достиг 231 772 рублей против 223 259 рублей в 2023 году. Расходы на содержание работников увеличились на 0,7%, 1,1 миллиарда рублей, из них на зарплату и другие выплаты — на 0,5%, 560 миллионов рублей.

Среднесписочная численность сотрудников регулятора сократилась на 3,2%, 1460 человек. К началу 2025 года в Банке России работали 43 770 специалистов.

Ранее модель Мария Погребняк рассчитала зарплату домохозяек в России. По ее мнению, мужья должны платить своим женам по 250 тысяч рублей в месяц, ведь именно в эту сумму им обошлись бы услуги няни и горничной. Она назвала женщин, посвятивших себя семье, супергероями.