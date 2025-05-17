Путин упростил получение гражданства России для Абхазии и Южной Осетии

Граждане Абхазии и Южной Осетии, проживающие на постоянной основе в своих странах, должны обратиться с заявлением в российское дипломатическое представительство. Если они находятся в России, то заявление нужно подать в территориальный орган Министерства иностранных дел России по месту пребывания, жительства или фактического проживания.

В дополнение к заявлению иностранцы должны предоставить ряд других документов: удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство, свидетельства о смене имени, фамилии или отчества, а также три фотографии. Для детей и недееспособных лиц нужны дополнительные документы.

Ранее Путин продлил до 10 сентября 2025 года срок, до которого иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в России нелегально, обязаны урегулировать свой правовой статус или покинуть страну. С февраля в стране действует новый порядок высылки нелегальных мигрантов.