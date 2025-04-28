Путин продлил срок для урегулирования правового статуса иностранцев

Президент России Владимир Путин продлил до 10 сентября 2025 года срок, до которого иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в РФ нелегально, обязаны урегулировать свой правовой статус или покинуть страну. Указ разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.

Иностранцы-нелегалы должны были до 30 апреля урегулировать статус или покинуть РФ.

«Слова „по 30 апреля 2025 года“ заменить словами „по 10 сентября 2025 года“», — отмечено в указе.

С 5 февраля в России начинает действовать новый порядок высылки нелегальных мигрантов. Теперь они будут внесены в специальный реестр, который предполагает ряд ограничений и запретов, а в случае их нарушения последует депортация.

При этом высококвалифицированные иностранцы смогут получить вид на жительство в России на льготных условиях. Министерство труда уже утвердило список профессий.