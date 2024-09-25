Путин уличил западные элиты во враждебности

Президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты враждебно настроены по отношению к российским финансовым институтам и платежным системам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Россия столкнулась со множеством вызовов, пытаясь увеличить несырьевой неэнергетический экспорт. Один из них касается расчетов, добавил Путин.

«Разумеется, мы все об этом хорошо знаем. В отношении российских финансовых институтов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит», — сказал президент.

По его словам, российским компаниям стало сложней как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары.

«В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных западных валютах сократилась вдвое. При этом доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к сорока процентам», — указал Путин.

Он также указал, что Россия вместе с другими странами планирует более широко использовать национальные валюты.

В ходе выступления на заседании президиума Госсовета Путин заявил, что вклад стран БРИКС в мировую экономику превысил показатели «Большой семерки».