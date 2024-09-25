Вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает показатели «Большой семерки» и продолжает расти. На это указал президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, сообщила пресс-служба Кремля.

Вклад G7 за 30 лет, обратил внимание глава государства, снизился с 45,5 до 30,5%, а стран БРИКС — вырос с 16,7 до 31,4%. Эта тенденция, подчеркнул Путин, продолжится.

«Важно не только понимать эти тенденции, но и пользоваться преимуществами, экспортными возможностями, которые открываются перед нашим бизнесом, перед предприятиями», — добавил российский лидер.

Ранее международный аналитик Марсело Монтес заявил, что Аргентина, отказавшись вступить в БРИКС и сделав ставку на страны Запада, отрезала себя от 80% мирового сообщества и вредит прежде всего самой себе.