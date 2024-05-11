Путин указом вывел ФСВТС из подчинения Минобороны | 360°

Власть 11 мая 2024, 18:11 Путин указом вывел ФСВТС из подчинения Минобороны ФСВТС вывели из подчинения Минобороны России РИА «Новости»

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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) больше не будет подчиняться Минобороны России и перейдет в подчинение президента. Указ об этом Владимир Путин подписал 11 мая. Документ опубликовали на сайте Кремля.

«Президент России В. В. Путин подписал указ „О структуре федеральных органов исполнительной власти“, — указали в сообщении.

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В документе отмечается, что ФСВТС находится в числе министерств, служб, агентств федерального уровня, которые контролирует президент.

Служба появилась весной 2004 года. Ее сотрудники занимаются вопросами, связанными с импортом и экспортом продукции военного назначения. Кроме того, ФСВТС лицензирует военную продукцию, предоставляет производителям право осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

В президентском указе также зафиксировали изменения в структуре правительства.