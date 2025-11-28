Путин указал на возможность откровенного разговора с Орбаном

Разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном можно выстраивать откровенно, что позволяет искать решения любых проблем. На это указал президент России Владимир Путин на переговорах с венгерским политиком.

Российский лидер тепло поприветствовал гостей в Москве.

«Мне очень приятно отметить, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, наши отношения сохраняются и продолжают развиваться», — подчеркнул он.

Путин также отметил, что Орбан последовательно отстаивает интересы своей страны и народа, благодаря чему отношения России и Венгрии сохраняют прагматизм.

Ранее премьер Венгрии сообщал, что хочет обсудить в Москве поставки нефти и газа, а также урегулирование украинского конфликта. Вместе с ним прибыли министр иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и советник по вопросам национальной безопасности Марцел Биро.