Премьер Венгрии приедет в Москву на встречу с Путиным 28 ноября

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве 28 ноября

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что сегодня отправится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters .

Политик намерен поговорить с президентом о поставках газа и нефтепродуктов, а также обсудить меры по урегулированию украинского кризиса.

В минувший вторник журналист издания Direkt36 Сабольч Паньи в Facebook* написал о том, что Орбан намерен посетить Москву в ближайшие дни. По его словам, встреча политиков может произойти в пятницу. Официального подтверждения от обоих государств не было.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.