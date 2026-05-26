Путин указал на важность запуска российско-казахстанской ракеты «Союз-5/Сункар»

Президент Владимир Путин назвал запуск российско-казахстанской ракеты «Союз-5/Сункар» важным событием для сотрудничества двух стран в космической сфере. Об этом он написал в статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», опубликованной в газете «Казахстанская правда» и на сайте Кремля в преддверии своего визита в Казахстан.

«В нынешнем году был сделан важный совместный шаг в области космонавтики. 30 апреля с комплекса „Байтерек“ состоялся первый пуск российско-казахстанской перспективной ракеты среднего класса „Союз-5/Сункар“», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил символичность того, что запуск прошел в год 65-летия первого полета человека в космос. Президент подчеркнул, что именно с космодрома Байконур в свое время стартовал Юрий Гагарин.

Российский лидер также уделил внимание отношениям Москвы и Астаны, подчеркнув, что две страны связывают прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

Государственный визит Путина в Казахстан начнется 27 мая.