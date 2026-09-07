Путин указал на развитие стратегического партнерства России и Бразилии

Президент России Владимир Путин направил лидеру Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве поздравление по случаю Дня независимости страны. Текст опубликовали на официальном сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что отношения двух государств развиваются в русле стратегического партнерства. Стороны сотрудничают по широкому кругу направлений и координируют позиции в ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и других международных объединениях.

Путин выразил уверенность, что совместная работа по укреплению двусторонних связей продолжится. Это, по его словам, отвечает интересам народов обеих стран и способствует формированию более справедливого многополярного миропорядка.

«Желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем вашим согражданам — счастья и процветания», — добавил глава государства.

Президенты России и Бразилии в начале августа провели телефонный разговор, в котором обсудили сотрудничество стран и украинский конфликт.