В ООН отказались комментировать предложение Путина о переговорах с Украиной

В ООН отказались от комментариев в связи с предложением президента России Владимира Путина украинской стороне возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

«У меня нет комментария», — сказал он.

На пресс-конференции в Кремле Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая, в Стамбуле. Также он анонсировал разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства указал на серьезный настрой в обсуждении возможных переговоров.

Официальный представитель Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия открыта к попыткам урегулировать конфликт, но давить на нее бесполезно, ведь она устойчива к любому развитию событий, сообщало радио Sputnik.