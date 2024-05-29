Путин указал на острый вопрос для Ингушетии

Количество мест в детских садах — это один из острых вопросов для Ингушетии на фоне высокой продолжительности жизни и роста численности населения. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Махмудом-Али Калиматовым. Беседу опубликовали на сайте Кремля.

Численность населения Ингушетии растет, но от этого возникают и вопросы, отметил глава государства.

«Это и количество мест в детских садах, в яслях. Это количество посещений в поликлиниках. Это, я так понимаю, один из наиболее острых вопросов», — отметил Путин.

Путин встретился с Калиматовым после возвращения из Узбекистана, где он провел переговоры с Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер назвал их конструктивными и полезными.