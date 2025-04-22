Путин указал на особый характер отношений России и Сербии

Отношения России и Сербии всегда были особенными. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием, сообщила пресс-служба Кремля.

«Я уже сказал, что российско-сербские отношения всегда имеют особый характер, и в наши дни тоже. Это в том числе потому, что нас связывают крепкие глубокие духовные общие корни», — отметил он.

Глава государства напомнил о вкладе Сербской православной церкви в укрепление связей между Россией и Сербией. Путин напомнил, что ждет сербского президента Александра Вучича на празднование 80-й годовщины Великой Победы в Москве.

Ранее Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи назвал сербов самыми надежными союзниками России. Он напомнил, что в Москве ценят дружеские связи между двумя народами.