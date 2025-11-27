Путин указал на необходимость для ОДКБ быть готовой к отражению агрессии

Входящие в ОДКБ страны должны быть готовы к любым агрессивным действиям против объединения. Об этом напомнил президент России Владимир Путин после саммита в Бишкеке, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы», — подчеркнул он.

Российский лидер предложил союзникам по организации вооружение и технику, подчеркнув, что по отдельным направлениям Россия не только полностью обеспечивает себя, но и способна поставлять продукцию на экспорт.

Кроме того, Путин поблагодарил киргизскую сторону за организацию саммита и отметил, что высоко оценивает результаты совместной работы в рамках ОДКБ.

Во время встречи его белорусский коллега Александр Лукашенко сравнил организацию с осажденной крепостью, заявив, что западные соседи активно проповедуют политику изоляции и разделительных линий.