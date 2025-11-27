Лукашенко сравнил ОДКБ с осажденной крепостью

Обстановка вокруг ОДКБ, особенно ее западного фланга, напоминает осажденную крепость. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время саммита организации в Бишкеке.

«Кроме наращивания военного потенциала, наши соседи активно проповедуют политику изоляции и разделительных линий. Спектр широчайший — от незаконных экономических санкций до закрытого неба и закрытых границ», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что его страна выступает за честный и открытый диалог, и напомнил, что именно в Минске в 2023 году учредили международную конференцию по евразийской безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ, предложил союзникам программу масштабного оснащения современной военной техникой.