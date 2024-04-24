Путин указал на готовность России сотрудничать в обеспечении глобальной безопасности | 360°

Власть 24 апреля 2024, 11:22 Путин указал на готовность России сотрудничать в обеспечении глобальной безопасности Путин: Россия готова тесно сотрудничать в вопросах глобальной безопасности РИА «Новости»

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Россия готова тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в обеспечении глобальной безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства», — подчеркнул он.

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Мероприятие по вопросам безопасности проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности России. Путин выразил уверенность в том, что встреча поспособствует укреплению сотрудничества на благо стран и народов, в интересах мира и стабильности на планете.

Также президент отметил, что важным условием укрепления суверенитета государства являются сохранение и защита традиционных духовно-нравственных ценностей. Он добавил, что необходимо чтить культуру других стран.