Красивые госномера на автомбиль: зачем депутаты предложили легализовать продажу | 360°

Депутаты Госдумы предложили легализовать продажу «красивых» номеров на автомобили, сообщили «Известия». С такой просьбой парламентарии обратились к главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко. По мнению авторов инициативы, за счет узаконивания в бюджет будет поступать по 35 миллиардов рублей ежегодно. Кому выгодно нововведение и отобьет ли оно у водителей желание покупать особенные номера, разбирался 360.ru.

Далее — прямая речь.

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Андрей Севостьянов, автоэксперт, основатель профессиональной гоночной команды B-Tuning Pro

«Красивые» номера всегда продавали. Теперь люди начали переживать, что они эти деньги не получают. И своим предложением пытаются выдать желаемое за действительное, обосновав инициативу тем, что деньги попадут в бюджет и принесут пользу.

Есть одна известная марка автомобилей. Если на одной площадке поставить 100 машин, вы на 50 из них увидите номера 911. Мы понимаем, что это абсолютная случайность, никто в ГАИ деньги не носил, никто эти номера не покупал. Но действительность несколько другая.

Акция против жадных водителей «Антижлоб» в Москве / РИА «Новости»

Главное, что автомобилисты должны не только получать «красивые» номера, но и платить штрафы за превышение скорости, например. Нужно думать об этом.

Владельцы дорогого автомобиля гордятся только роскошью, а вот при ДТП они прячут номерные знаки, пытаясь скрыть, что авто было в аварии, чтобы при продаже сохранить его стоимость.

Медицинская маска на номерном знаке автомобиля / РИА «Новости»

Люди умышленно не моют номерные знаки. Еще водители одну-две цифры закрывают карточками или листочками, чтобы сэкономить на платной парковке в центре города.

Лично для меня, водителя с большим стажем, «красивые» знаки и номера не имеют большого значения. Мне кажется, это выбор людей со скудным интеллектом. Красивые цифры статуса не добавляют.

Статус создает чистый и исправный автомобиль, не нарушающий ПДД, не создающий аварийных ситуаций. Лучше бы водители потратили средства на курсы контраварийного вождения, чтобы лучше управлять машиной. Потому что люди, покупающие «красивые» номера, часто не самые аккуратные водители и, может быть, дорожные хулиганы.