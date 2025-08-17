Путин удивил уровнем английского языка на саммите с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп перед саммитом на Аляске перебросились парой фраз на красной дорожке без переводчиков. Уровень владения иностранным языком российского лидера оценил экс-премьер Сергей Степашин в беседе с KP.RU.

Он напомнил, что Путин настолько идеально владеет немецким языком, что даже превосходит некоторых коренных носителей. К такому выводу ранее пришли первые лица Германии.

Степашин предположил, что благодаря знанию одного европейского языка, у президента не возникло сложностей в освоении английского. К тому же у него в принципе есть способности к языкам.

«Я знаю, что он занимался английским и неплохо им владеет», — заключил политик.

После переговоров резидент Путин предложил Трампу приехать в Москву, чтобы провести следующую встречу. Приглашение прозвучало на английском языке. Глава Белого дома в ответ не исключил своего приезда в Россию.