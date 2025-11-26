Путин назвал переговоры с Жапаровым результативными и конструктивными

Путин и Жапаров договорились о развитии союзнических и стратегических отношений

Российский лидер Владимир Путин назвал переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Бишкеке результативными и конструктивными. Об этом он заявил на церемонии подписания совместных документов.

«Полностью согласен с Садыром Нургожоевичем. Сегодняшние переговоры были весьма результативными, прошли в целом в конструктивном ключе», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что Россия и Киргизия почти полностью перестали использовать иностранные валюты во взаиморасчетах.

По итогам переговоров в Бишкеке оба лидера подписали совместное заявление о развитии союзнических и стратегических отношений в условиях динамично изменяющейся международной обстановки.

В программном документе определили новые крупные цели по будущему укреплению двустороннего взаимодействия на длительный срок.

Встреча президентов состоялась сегодня в правительственной резиденции «Ынтымак Ордо». Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Президент еще должен встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко и принять участие в саммите ОДКБ.