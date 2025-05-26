«Долбить, долбить, долбить». Путин высказался о поддержке российского бизнеса за рубежом

Российское руководство будет активно оказывать поддержку отечественному бизнесу за рубежом. Об этом на встрече с представителями деловых кругов заявил президент Владимир Путин.

«Надо настойчиво это делать. Долбить, долбить, долбить», — подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность, что российский бизнес будет добиваться нужного результата, сохраняя при этом соотношение цены и высокого качества.

Ранее президент объяснил, что без экономического суверенитета страна не может добиться независимости в других сферах. По его словам, Россия последние два года наращивала темпы экономики и смогла получить четвертое место среди стран по паритету покупательской способности. Важнейшую роль в этом сыграла работа представителей бизнеса, объяснил Путин.