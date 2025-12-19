Путин сравнил российский и западные законы об иностранных агентах

Закон об иностранных агентах не российское изобретение, в США требования к получившим такой статус гораздо строже. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си во время «Итогов года».

«Наш закон требует только одного: если вы занимаетесь политической деятельностью — заявите об источниках финансирования. У нас нет репрессий и уголовного преследования», — подчеркнул глава государства.

Ранее Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, по которым иноагенты лишились права на налоговые льготы. Теперь для таких людей ставка НДФЛ будет составлять 30%, они не смогут получить ни освобождений, ни вычетов.