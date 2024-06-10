Путин созвонился с президентом Бразилии

Путин и президент Бразилии обсудили по телефону сотрудничество двух стран

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств обсудили двусторонние отношения, а также обменялись мнениями по ряду других вопросов.

Стороны выразили заинтересованность в развитии партнерства во всех основных сферах. Путин и да Силва договорились продолжать российско-бразильские отношения с учетом председательства РФ в БРИКС, а также Бразилии в G20. Стороны коснулись и темы украинского кризиса.

«Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой „мирной конференцией“ в Швейцарии», — отметили в Кремле.

Луис Инасио Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия стремится внести вклад в поиск вариантов урегулирования конфликта на Украине.

В середине июня в Швейцарии состоится так называемый «мирный саммит» по украинскому кризису. Участие в нем примут представители 90 стран и организаций.