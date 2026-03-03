Путин созвонился с Орбаном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждена резко обострившаяся обстановка вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка», — отметили в пресс-службе.

Путин оценил принципиальную позицию Венгрии, которая поддерживает политико-дипломатическое решение конфликта. Также он отметил стремление Орбана проводить взвешенную и независимую политику на международной арене.

Лидеры договорились поддерживать связь на разных уровнях.

На третий день нападения США и Израиля на Иран президент России провел сразу несколько важных телефонных переговоров с лидерами ОАЭ, Катара и Бахрейна. Стороны обсудили американо-израильскую агрессию против Ирана и жесткие ответные действия Тегерана, а также вопиющее нарушение международного права.