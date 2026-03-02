ОАЭ, Катар и Бахрейн звонят Путину: каким будет ход России на полыхающем Ближнем Востоке

На третий день нападения США и Израиля на Иран президент России провел сразу несколько важных телефонных переговоров с лидерами ОАЭ, Катара и Бахрейна. О чем говорил Владимир Путин и каким будет дипломатический ход нашей страны на Ближнем Востоке?

Разговор с лидером ОАЭ О переговорах главы государства вечером 2 марта сообщила пресс-служба Кремля. В беседе с резидентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном на повестке были беспрецедентные трагические события на Ближнем Востоке. Стороны обсудили американо-израильскую агрессию против Ирана и жесткие ответные действия Тегерана. И Путин, и Аль Нахайян выразили уверенность в необходимости скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому процессу.

Путин обратил особое внимание на усилия России, которые она приложила для того, чтобы содействовать мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и поиска компромиссов.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

«Активную роль в этом процессе играла также эмиратская сторона. Однако имевшиеся наработки были сорваны в результате неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного государства — члена ООН в нарушение основополагающих принципов международного права», — подчеркнули в Кремле. Также глава государства поблагодарил президента ОАЭ за усилия, которые предпринимает страна, чтобы помочь россиянам, что находятся сейчас в Эмиратах и не могут оперативно вернуться домой.

Аль Нахайян, в свою очередь, отметил, что удары Ирана напрямую затронули ОАЭ и нанесли большой ущерб. Более того — создали угрозу мирным жителям.

Такие удары наносятся несмотря на то, что территория ОАЭ не используется как плацдарм для атак на Иран, и поэтому ничем не оправданы. Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян

Путин в ответ выразил готовность передать эти сигналы в Тегеран и в целом оказать все возможное содействие, чтобы ситуация стабилизировалась. В заключение стороны договорились оставаться в плотном контакте.

Фото: Gehad Hamdy/dpa / www.globallookpress.com

Беседа с эмиром Катара В разговоре с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани также главным вопросом был острый кризис на Ближнем Востоке, вопиющее нарушение США и Израилем международного права, которое привело к тяжелым и трагическим последствиям для народа Ирана. Эмир Катара поблагодарил за поддержку государства региона и подчеркнул, что сотрудничество с Россией в различных отраслях остается их приоритетом.

Также политики выразили надежду на скорейшую деэскалацию конфликта и возвращение к дипломатическим методам урегулирования и договорились поддерживать российско-катарские контакты по различным каналам.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

О чем говорили Путин и король Бахрейна В разговоре с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который сейчас председательствует в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, Путин подтвердил готовность России использовать все имеющиеся возможности, для того чтобы активно содействовать стабилизации на Ближнем Востоке. Стороны обсудили беспрецедентную эскалацию вокруг Ирана из-за агрессии США и Израиля, которая подводит весь регион на грань полномасштабной войны. «С обеих сторон акцентирована необходимость скорейшего прекращения боевых действий, с тем чтобы не допустить полного выхода ситуации из-под контроля и вернуть ее в политико-дипломатическое русло», — указали в Кремле.

Фото: Syrian Arab News Agency ''SANA/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Идет тонкая игра По оценке эксперта по геополитике Леонида Савина, в нынешней обстановке на Ближнем Востоке для России крайне важно сохранить хорошие отношения и с ОАЭ, и с другими арабскими странами, оказавшимися в эпицентре этого кризиса. «Через Эмираты идут многие финансовые расчеты в обход санкций. В интересах России все это сохранить», — напомнил он в беседе с URA.RU.

Сейчас в этом регионе, продолжил политолог, идет тонкая игра, и президенту России, который поддерживает добрые отношения с лидером ОАЭ, нужно сохранить эти связи, хотя подходы к Ирану у сторон разные и Абу-Даби в шаге от того, чтобы разорвать связи с Тегераном.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Сейчас все смотрят на то, что лежит на поверхности, — на военную составляющую. Но эта ситуация может привести к желанию западной коалиции усилить санкции против России. И Запад может убедить Эмираты занять его сторону, а не сторону России», — предупредил эксперт. Именно поэтому сейчас, снова подчеркнул Савин, идут сложные дипломатические процессы, ведь в арабских странах сконцентрированы огромные активы, и они вкладываются в американскую экономику, так как Штаты поставляют им оружие. «Да и стратегии развития многих ближневосточных стран, той же Саудовской Аравии, написаны британскими аналитическими центрами. Поэтому сейчас идет очень тонкая дипломатическая игра», — заключил он.