Дипломатия все чаще уступает место односторонним и рискованным действиям. Страны пытаются навязать свою волю и учат других, как им жить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на вручении верительных грамот послами зарубежных государств.

Как отметил глава государства во время выступления, мир не приходит сам по себе — его создают каждый день.

Для этого нужны усилия, ответственность и осознанный выбор. Сейчас, когда международная обстановка ухудшается, обостряются старые конфликты и появляются новые очаги напряженности, это особенно важно.

«При этом дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними, причем весьма опасными действиями. И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по „праву сильного“ считает допустимым диктовать свою волю, поучать жизни и отдавать приказы», — отметил он.

Многие страны по всему миру сталкиваются с нарушением своих суверенных прав, хаосом и беззаконием. У них нет ни силы, ни ресурсов, чтобы защитить себя.

Разумный выход из этой ситуации — более строго требовать соблюдения международного права от всех стран и реально поддерживать становление нового, более справедливого многополярного мира, подчеркнул российский лидер.

В таком мире все государства смогут выбирать свой путь развития, самостоятельно определять свою судьбу, сохранять культуру и традиции, не поддаваясь внешнему влиянию.

Президент России Владимир Путин приступил к вручению верительных грамот послам иностранных государств. Торжественная церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.