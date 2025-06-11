Путин созвонился с главой Узбекистана

Путин поговорил с президентом Узбекистана о новых инициативах

Российский лидер Владимир Путин созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Информацию об этом разместила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Конкретное содержание беседы лидеров двух государств ведомство не раскрыло. В сообщении лишь сказано, что обе стороны выразили удовлетворение состоявшимся в Ташкенте IV Международным инвестиционным форумом.

В этом мероприятии принимала участие и делегация из России. Кроме того, Владимир Путин и Шавкат Мирзиев обсудили детали реализации двусторонних экономических и энергетических проектов.

Глава Узбекистана отдельно поздравил Владимира Путина и всех граждан России с наступающим Днем России.

Ранее в среду, 11 июня, внешнеполитическое ведомство Узбекистана выразило обеспокоенность проверками граждан этой республики в России. По мнению представителя ведомства Бурханова, такие ситуации с дружбой между государствами несовместимы.