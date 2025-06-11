МИД Узбекистана начали беспокоить проверки сограждан в России

МИД Узбекистана выразил тревогу из-за проверок граждан на территории России. Посольство республики направило ноту в МИД России, отметив нарушения прав узбекистанцев. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекистанского внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов в своем Telegram-канале .

«Мы с обеспокоенностью отметили сообщения о несанкционированных обысках, неуважительном и грубом обращении с гражданами Узбекистана в ряде случаев на территории Российской Федерации», — написал он.

По его словам, такие ситуации несовместимы с дружбой между странами. Нужно принять конкретные меры, чтобы их избежать. Бурханов подчеркнул, что Узбекистан уделяет особое внимание защите прав и интересов своих граждан за границей.

«Узбекская сторона призывает всех граждан обеспечить соблюдение норм международного права и прав человека», — написал он.

Пресс-секретарь призвал российские ведомства уважать граждан Узбекистана и не унижать их.

Ранее суд в Узбекистане приговорил 25-летнего местного жителя к пяти годам ограничения свободы за участие в СВО на стороне группы «Вагнер». В июле 2020 года мужчина отправился в Самарскую область в поисках работы.

В марте 2022 года его осудили на 8,5 лет за незаконный оборот наркотиков. В тюрьме он решил присоединиться к «Вагнеру», прошел военную подготовку и принял участие в специальной военной операции.