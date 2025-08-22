Путин сообщил об обсуждении с США сотрудничества на Аляске

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва обсуждает возможности сотрудничества в Арктике не только с европейскими и азиатскими странами, но и с США. Об этом сообщил РБК .

«Мы обсуждаем — кстати говоря, и с американскими партнерами — возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей арктической зоне, но и на Аляске», — отметил глава государства на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.

По его словам, российские технологии, которые применяются в этой сфере, не имеют аналогов в мире и представляют интерес для партнеров, в том числе американских.

Ранее Путин усомнился в способности Финляндии построить атомные ледоколы для США, в отличие от России.