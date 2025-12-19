Путин согласился, что передачи по ТВ про Украину надоели

Президент России Владимир Путин полностью согласился с тем, что передачи на телевидении про Украину уже надоели. Речь об этом зашла в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Один из участников прямой линии высказал мнение, что передачи про Украину на ТВ уже надоели зрителям.

«Полностью согласен, надо заканчивать уже», — заявил Путин.

В рамках программы Путин отметил, что Россия разрешала возникающие споры только путем переговоров, но для прекращения конфликта на Украине требуется устранить причины его возникновения. Президент отметил, что Россия не выдвигала Украине «страшных требований».

Прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией, проходит в Гостином Дворе в Москве. Путин отвечает на вопросы и обращения с 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов продолжится до окончания программы.