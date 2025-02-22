Путин провел совещание с Совбезом

Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с партнерами

Российский лидер Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. На мероприятии обсудили развитие отношений с государствами постсоветского пространства, сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня вопрос, связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнерами, коллегами, соседями на постсоветском пространстве», — заявил Путин.

Докладчиками по этой теме выступили глава МИД Сергей Лавров и директор ФСБ Александр Бортников — ответственный за обеспечение безопасности на этом треке.

Глава государства попросил Лаврова доложить о последних поездках.

«Попросил бы вас, конечно, рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег будет полезно, интересно послушать», — сказал президент.

Ранее Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий по случаю 80-летия Победы. Участники встречи заявили о необходимости ввести дополнительные меры для безопасности россиян.