Азарова сняли с должности губернатора Самарской области

Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сняли с должности, врио главы региона назначили Вячеслава Федорищева. Указ об этом подписал Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Азаров запросил досрочно снять с него полномочия. В ответ Путин распорядился принять его отставку по собственному желанию и назначил на пост врио главы региона Федорищева, который ранее занимал должность первого заместителя губернатора Тульской области.

Ранее глава государства побеседовал с Федорищевым и предложил ему занять более высокий пост в другом регионе. Путин также подробно расспросил замгубернатора о том, чем именно тот занимался в правительстве России. Федорищев рассказал, что основным направлением его работы были стратегические документы и свод материалов для выполнения указов.