Путин сменил спецпредставителя по международному сотрудничеству в космосе

Новым специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в сфере космоса стал Сергей Крикалев, сменивший на этом посту Юрия Борисова, освобожденного от своих обязанностей. Об этом говорится в указах президента России Владимира Путина. Документы опубликованы на сайте нормативно-правовых актов.

Первым указом глава государства освободил Юрия Борисова от занимаемой должности.

«Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича», — говорится во втором документе.

Сергей Крикалев — российский космонавт. На его счету шесть полетов на орбиту и восемь выходов в открытый космос. На протяжении многих лет он считался мировым рекордсменом по общей продолжительности нахождения на орбите. До марта 2025 года работал в Роскосмосе исполнительным директором по пилотируемым программам.

Юрий Борисов занимал пост главы Роскосмоса с 2022 по февраль 2025 года, откуда перешел на пост специального представителя президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

После освобождения от этой должности он перейдет в Совет Федерации в качестве представителя правительства Архангельской области. Такой указ глава региона Александр Цыбульский подписал в начале недели.