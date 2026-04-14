Путин сменил посла в Новой Зеландии

Президент Владимир Путин назначил Станислава Кранса послом в Новой Зеландии, Самоа и Тонга вместо Георгия Зуева. Указ об этом опубликовали на портале правовой информации .

Крансу 53 года, он возглавляет один из отделов Генерального секретариата МИД и в этой должности в прошлом году получил от президента медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Носит дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

В свою очередь, 67-летний Зуев возглавлял дипмиссию в Новой Зеландии и двух других государствах по совместительству с 2018 года.

В конце прошлого года Путин назначил замглавы Третьего Европейского департамента МИД Анну Пономареву послом России в Чехии вместо Александра Змеевского.