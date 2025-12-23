Послом России в Чехии назначили Анну Пономареву

«Освободить Змеевского Александра Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Чешской Республике», — отметили в документе.

Пономарева занимала должность заместителя директора третьего европейского департамента и являлась чрезвычайным и полномочным посланником второго класса.

Змеевский в 2001–2007 годах возглавлял Департамент по вопросам новых вызовов и угроз МИД, до 2011 года был постпредом России при международных организациях в Вене. Он руководил российской дипмиссией в Чехии с 2016 года.

Ранее перестановки произошли в руководстве Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика имени Н. Ф. Гамалеи. Вместо Александра Гинцбурга должность главы организации занял академик РАН Денис Логунов. До этого он трудился на посту заместителя директора по научной работе.