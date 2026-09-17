Путин сегодня проведет совещание по экономическим вопросам

Российский лидер Владимир Путин во второй половине дня проведет совещание, посвященное экономическим вопросам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Одно из регулярных совещаний, которое президент всегда проводит с участием руководства правительства, экономического блока, а также руководителя администрации президента», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Путин сегодня проведет несколько внутренних встреч.

Накануне Владимир Путин обратился к гражданам по поводу предстоящих выборов в Госдуму. Он призвал россиян принять обдуманное и ответственное решение, отдавая свой голос. Также глава государства напомнил, что в этот раз процесс голосования развернется в условиях проведения СВО, жители Донбасса и Новороссии смогут выбирать депутатов после воссоединения с Россией.