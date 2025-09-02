Путин сделал важное заявление о Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Пекине. Кадры этой встречи распространила пресс-служба Кремля.

Он указал, что результат двусторонней работы очевиден: экономики обеих стран развиваются, промышленная кооперация дает ощутимый эффект.

Во время переговоров Владимир Путин отметил особое место Белоруссии для России. Российский глава подчеркнул, что союз с Минском нельзя заменить ничем.

Вы сказали, что нам, Белоруссии, Россию никто не заменит. Я хочу сказать в ответ: Белоруссию никто не сможет заменить для России. У нас очень близкие отношения тоже с государством.

По словам президента Владимира Путина, товарооборот между Россией и Беларусью превысил 50 миллиардов долларов. Такое взаимодействие Москва наладила далеко не со всеми дружественными государствами.

Отдельно президент указал, что промышленная кооперация открывает множество направлений для совместного развития, которые приносят конкретные результаты.

Александр Лукашенко, в свою очередь, выразил благодарность за сотрудничество с Россией и Китаем. Он напомнил, что Белоруссия остается единственной европейской страной, входящей в состав Шанхайской организации сотрудничества.

Во вторник, 2 сентября, президент России в Пекине встретился и с главой Сербии Александром Вучичем. Сербский политик уверил, что для Белграда важно сотрудничество с Москвой.