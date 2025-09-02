Путин назвал партнерство России и Сербии взаимовыгодным

Президент Владимир Путин встретился в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине с сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Российский лидер отметил, что стратегическое партнерство двух стран приносит положительные результаты обеим сторонам.

Вучич заявил, что для Сербии важно поддерживать сотрудничество с Россией, и выразил надежду, что отношения между государствами улучшатся.

«Надеюсь, что у нас будет возможность не только сохранять, но и укрепить и увеличить наше сотрудничество», — добавил он.

По данным RT, сербский президент во время встречи с Путиным также высказался о давлении на республику из-за отказа от антироссийских санкций. По мнению Вучича, Сербия сейчас оказалась в трудной ситуации, но смогла сохранить принципиальную позицию и нейтралитет.