Путин рассказал, что обсуждает с США варианты использования замороженных активов

Россия обсуждает с США сценарии использования российских замороженных активов. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании Совбеза.

«Россия ведет переговоры с Соединенными Штатами. Они касаются использования замороженных активов РФ на восстановление территорий в зоне специальной военной операции», — рассказал Путин.

Ранее российский лидер провел первое в 2026 году совещание с членами правительства. Обсудили в первую очередь актуальные темы, в том числе — как с зимним периодом справляются регионы, особенно те, что находятся рядом с линией боевого соприкосновения. Путин подчеркнул, что важно рассмотреть работу энергетической инфраструктуры, обеспечение подачи электричества, тепла и воды в дома граждан, на предприятия и в социальные учреждения.