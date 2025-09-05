Путин счел несовершенной систему расчетов для россиян в Китае: она требует доработки

Путин: система расчетов для россиян в КНР нуждается в доработке

Работа над упрощением расчетов россиян в других странах, включая Китай, идет напряженно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Решения, конечно, есть», — сказал он.

Также глава государства отметил, что система расчетов для россиян в КНР требует дополнительного совершенствования.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что во время рабочего визита в Китай на саммит ШОС ни за что не платил. Так он ответил на вопрос корреспондента Life.ru Александра Юнашева.

Журналист объяснил, что в КНР невозможно расплатиться российскими банковскими картами, поэтому он поинтересовался у главы Минфина, как он борется с этой проблемой.