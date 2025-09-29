Путин разрешил рекламу на ракетах

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий «Роскосмосу» размещать рекламу на ракетах и спутниках. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон устанавливает правила определения платы за рекламу, форматы платежей и необходимость согласования сделок с правительством.

В пояснительной записке к законопроекту в Госдуме говорится, что реклама на космической технике может приносить до 200 миллионов рублей в год, а реклама на объектах инфраструктуры — до пяти миллионов рублей ежегодно.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее Путин подписал указ об осеннем призыве, на военную службу призовут 135 тысяч срочников. Призывная кампания будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2025 года. К службе будут призваны мужчины от 18 до 30 лет, которые не состоят в запасе и подлежат призыву по закону «О воинской обязанности и военной службе».