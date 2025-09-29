Путин подписал указ об осеннем призыве

Призывная кампания будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Под критерии годности к службе подпадут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие к призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, почему призыв хотят сделать круглогодичным. По его словам, эта мера разгрузит военкоматы. Депутат уточнил, что сейчас, когда призыв объявляют два раза в году, структуры работают «в режиме ошпаренной кошки».

Согласно новому закону, призывники начнут получать повестки в течение года, но отправляться на службу они будут в то же время, что и раньше: осенью и весной.