Путин разрешил «дочке» «Ростелекома» выкупить долю Nokia

Структура «Ростелекома», компания «Рестрим» сможет полностью выкупить долю Nokia в их совместном предприятии «РТК — Сетевые технологии». Распоряжение подписал президент Владимир Путин, его разместили на сайте официального опубликования нормативных актов.

Согласно документу, «Рестрим» сможет выкупить 49% долей в уставном капитале ООО «РТК — Сетевые технологии», которыми владеет Nokia Solutions and Networks Oy. Контрольный пакет принадлежит «Вестелкому», которым владеет госоператор.

Nokia покинула российский рынок, но это не отразилось на качестве мобильной связи в стране. Финская компания производила оборудование и ПО для сетей связи.

Ранее «Ростелеком» допустил перенос срока перевода объектов критической инфраструктуры на отечественный софт. Дату могут сдвинуть на март.