«Ростелеком» допустил перенос срока перевода КИИ на отечественный софт

«Ростелеком»: срок перевода КИИ на отечественный софт в России могут перенести

Перевод объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт в России могут перенести с января на март 2025 года. Об этом рассказал вице-президент по ИТ эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома», глава компании «Базис» Давид Мартиросов в беседе с РИА «Новости» .

«Есть обязательства перевести всю критическую инфраструктуру на отечественные продукты к концу этого года. Этот срок могут сдвинуть на март, но это принципиально не меняет ситуацию. Я думаю, в результате по объектам и критической инфраструктуры мы будем близки к 100%», — сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что более 50% российских компаний перейдут на отечественный софт. Он объяснил, что многие предприятия намерены внедрять разработки на основе больших данных.

Российское правительство окажет государственную поддержку таким компаниям и компенсирует до 50% затрат на внедрение отечественного программного обеспечения.