«Ростелеком» допустил перенос срока перевода КИИ на отечественный софт

«Ростелеком»: срок перевода КИИ на отечественный софт в России могут перенести

Фото: РИА «Новости»

Перевод объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт в России могут перенести с января на март 2025 года. Об этом рассказал вице-президент по ИТ эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома», глава компании «Базис» Давид Мартиросов в беседе с РИА «Новости».

«Есть обязательства перевести всю критическую инфраструктуру на отечественные продукты к концу этого года. Этот срок могут сдвинуть на март, но это принципиально не меняет ситуацию. Я думаю, в результате по объектам и критической инфраструктуры мы будем близки к 100%», — сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что более 50% российских компаний перейдут на отечественный софт. Он объяснил, что многие предприятия намерены внедрять разработки на основе больших данных.

Российское правительство окажет государственную поддержку таким компаниям и компенсирует до 50% затрат на внедрение отечественного программного обеспечения.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте