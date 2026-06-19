Путин разъяснил партнерам из АСЕАН позицию России по конфликту на Украине

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг во время саммита Россия — АСЕАН попросил российского лидера Владимира Путина рассказать о подходах Москвы к спецоперации на Украине. Об этом помощник президента Юрий Ушаков сообщил ИС «Вести».

«Наш президент выступил на сегодняшнем заседании. Об этом попросил, в частности, премьер-министр Сингапура. И мы подробно, вернее, наш руководитель подробно разъяснил наши подходы [к СВО]», — сказал он

Ушаков добавил, что глава государства и Вонг обсудили тему причин начала спецоперации также и на двусторонней встрече на полях саммита в Казани. Она прошла в четверг, 18 июня.

Ранее Ушаков назвал подготовку саммита Россия — АСЕАН довольно легкой. По его словам, все стороны были заинтересованы в его проведении и сразу согласились вместе отметить 35-летие сотрудничества.