Белоруссия начала ратифицировать договор о российских военных объектах

Палата представителей Национального совета Белоруссии ратифицировала договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, позволяющий строить в республике российские военные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Теперь этот договор должны ратифицировать в Совете Республики — верхней палате — и затем передать на подпись президенту.
С российской стороны также идет процесс ратификации. За договор проголосовали в Госдуме и Совете Федерации.
Договор о взаимных гарантиях безопасности президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко заключили на заседании Высшего государственного совета 6 декабря. Соглашение заключается на 10 лет и предусматривает строительство в Белоруссии российских военных объектов и размещение войск, а также применение ядерного оружия в случае нападения, создающего угрозу суверенитету Союзного государства.
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