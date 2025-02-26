Белоруссия начала ратифицировать договор о российских военных объектах

Палата представителей Национального совета Белоруссии ратифицировала договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, позволяющий строить в республике российские военные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Теперь этот договор должны ратифицировать в Совете Республики — верхней палате — и затем передать на подпись президенту.

С российской стороны также идет процесс ратификации. За договор проголосовали в Госдуме и Совете Федерации.

Договор о взаимных гарантиях безопасности президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко заключили на заседании Высшего государственного совета 6 декабря. Соглашение заключается на 10 лет и предусматривает строительство в Белоруссии российских военных объектов и размещение войск, а также применение ядерного оружия в случае нападения, создающего угрозу суверенитету Союзного государства.