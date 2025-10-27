Путин расторг соглашение с США по утилизации плутония

Президент России Владимир Путин подписал закон, который денонсирует соглашение с США об утилизации плутония. Документ разместили 27 октября на сайте официального опубликования правовых актов.

«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области», — указали в нем.

В 2000 году в Москве и Вашингтоне подписали соглашение о ликвидации 34 тонн оружейного плутония. Его признали избыточным для военных нужд. Каждая из сторон обязалась уничтожить свою часть. Однако в 2016-м Путин приостановил действие договора.

Военный эксперт и бывший член по разоружению ООН Игорь Никулин отмечал, что расторжение договора поможет России активнее развивать атомную отрасль без ограничений. Он отметил, что сейчас Росатом — мировой лидер в атомной энергетике. Это ставит США в затруднительное положение.