Совет Федерации денонсировал соглашение по плутонию с США. Решение поможет России активнее развивать свою атомную отрасль без ограничений, заявил 360.ru политолог, военный эксперт и бывший член по разоружению ООН Игорь Никулин.

Он напомнил, что договор подписали еще в 2000 году, а ратифицировали лишь в 2011-м. По нему Россия обязалась утилизировать плутоний — как свой, так и американский.

«США платили мало, но это помогло нам сохранить атомную отрасль. Сейчас Росатом является международным монополистом, свыше 90% всех атомных реакторов строят у нас, их снабжают ядерным топливом. Теперь у США нет возможности утилизировать свой плутоний. Тысячи ядерных боеприпасов придется складировать, что приводит к различным нештатным ситуациям», — сказал Никулин.

Политолог констатировал, что американцы сами себя наказали неисполнением соглашения с Россией. Он допустил, что США могут повторно поставить на боевое дежурство старые боеголовки.

«Но у России более шести тысяч боеголовок. Этого достаточно, чтобы уничтожить США и весь коллективный Запад. Дальнейшее накопление ядерного оружия бессмысленно, на мой взгляд. Мы теперь можем развивать свою атомную энергетику без ограничений. Нам на пользу», — объяснил военный эксперт.

Никулин отметил, что если Соединенные Штаты захотят развивать сотрудничество с Россией в этой отрасли, то Украиной придется пожертвовать.

«Оружейное эмбарго быстро приведет режим Зеленского в чувство, они поймут свое реальное положение. Согласятся на все условия Москвы, включая Одессу и Николаев», — заключил он.

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский объяснял, что выход России из соглашения с США об утилизации плутония носит формальный характер, потому что это вещество невозможно продать.