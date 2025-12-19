Путин рассказал, в чем проблема иностранных мессенджеров

Проблема Telegram и других мессенджеров лишь в одном — они не всегда соблюдают российское законодательство. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время «Итогов года».

Он назвал создание MАХ правильным шагом, заявив, что благодаря этому Россия добилась цифрового суверенитета. При этом глава государства выразил уверенность, что у национального мессенджера будут конкуренты.

«Конкуренция всегда нужна, и я уверен, что конкуренция будет», — подчеркнул Путин.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp* могут заблокировать в России после утечки дипломатических переговоров.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.